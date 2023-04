I legali ribattono a Portanova "Nuovo dolore per la vittima"

"Il clamore mediatico che Portanova ha scelto di sollevare provoca ogni volta alla vittima un dolore enorme e cerca di consolidare pregiudizi errati sul reato di stupro. Dichiarare che la giudice non avrebbe letto le carte processuali è un’assurdità. La presunzione di innocenza e il desiderio di ricominciare a giocare non giustificano il continuo tirare fango". Con queste parole l’avvocato Jacopo Meini – che assiste la studentessa vittima di una presunta violenza di gruppo per cui il calciatore del Genoa Manolo Portanova, insieme allo zio Alessio Langella, è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni – replica alle affermazioni emerse nel corso della trasmissione ’Quarto grado’ di Rete4 dove il giocatore era accompagnato in studio dal padre Daniele e dall’avvocato Gabriele Bordoni. Parole, quelle di Meini, sottoscritte anche dalla collega Claudia Bini che era parte civile nel processo per ’Donna Chiama Donna’.

"Il reato di stupro – aggiunge quest’ultima riferendosi alle violenze in generale – spesso è ancora poco conosciuto. Si pensa che venga commesso dallo sconosciuto che ti blocca di notte in un portone. Ormai dal 1996 l’articolo 609 punisce anche chi induce atti sessuali approfittando dell’inferiorità fisica che può essere passeggera, legata all’uso di alcol o sostanze. Permangono tanti falsi miti sullo stupro: che le donne mentono, che non basta la parola della vittima e che le donne se lo cercano. Su questa cultura errata occorre fare prevenzione. Nei centri antiviolenza – spiega l’avvocato Bini – lavorano operatrici appositamente formate su questi temi. A disposizione di tutte le donne che hanno necessità, le ascoltano, ne rispettano l’anonimato, senza imporre alcuna decisione. Il Centro antiviolenza della zona senese, ’Donna chiama Donna’, in via Roma, può essere contattato al 347-2220188".