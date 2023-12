I giovani con disabilità e il lavoro. L’impegno di Anffas Alta Valdelsa

Crescono, grazie all’impegno di Anffas Alta Valdelsa, le opportunità di lavoro per giovani con disabilità. Un’attività che va avanti da tempo, gestita dall’Associazione che ha al vertice Flavia Grazi, in collaborazione con aziende del territorio, attraverso inserimenti socio terapeutici, tirocini formativi e assunzioni; il tutto regolato da contratti. Una fruttuosa continuità per questo prezioso percorso. In prima fila gli operatori per la fase progettuale, le realtà produttive per l’accoglienza del personale nel rispetto dei piani di Anffas, le famiglie interessate e gli stessi ragazzi, secondo precisi orari e compiti. "Un aumento nella quantità e nella diversificazione delle tipologie di lavoro, sulla base delle capacità dei soggetti, al momento una decina", spiega la Presidente Flavia Grazi. "Spaziamo da inserimenti socio terapeutici, a vantaggio di persone con disabilità che si avvicinano a un impiego per la prima volta, a inserimenti calibrati per quanti non sosterrebbero una dimensione di lavoro più pressante, a tirocini per chi ha maggiore adeguatezza lavorativa. Fino alle assunzioni, per chi ha già esplorato altre forme di lavoro ed è cresciuto al punto di sostenere un’occupazione a pieno titolo". "Programmi avviati durante la presidenza di Lucia Semplici - dice ancora Flavia Grazi - che proseguono grazie alla perseveranza di ogni componente di Anffas Alta Valdelsa. Tutto però sarebbe stato impossibile senza la partnership con ‘I Bambini delle Fate’, Impresa Sociale di Castelfranco Veneto. Attraverso la responsabilità sociale del territorio, abbiamo creato una rete con 30 aziende che hanno deciso di sostenere i progetti facendo ‘Impresa nel Sociale’. Legami che hanno consentito a giovani con disabilità di imparare un mestiere e di progredire nelle relazioni con gli altri". Nello specifico: Ilenia Ceffalia svolge un tirocinio presso Decathlon, a Colle. Valerio Fondelli un inserimento socio terapeutico alla Concessionaria Renault Pampaloni Srl a Poggibonsi. Altri inserimenti: Tommaso Anselmi, all’Azienda Agricola Il Belvedere di Castellina in Chianti, Antonia Sepe al Centro Revisioni ProCar a Poggibonsi, Sara Tedeschi alla Forneria Chicco di Grano. Un impegno che continua con Giulia, addetta alla comunicazione social di Anffas, con Vincenzo alla Pizzeria Cabò a Gracciano, con Michele all’Agriturismo Le Cantine, con Argante al Comune di Colle. "Un cammino di soddisfazioni - concludono da Anffas - con l’auspicio di un ulteriore incremento".

Paolo Bartalini