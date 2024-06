I flussi turistici sono in decisa ripresa. La pandemia sembra ormai un ricordo

Possono sorridere tutti gli operatori turistici a Siena e in provincia. I dati presentati nel corso della Giornata dell’Economia dal direttore del centro studi Sintesi di Mestre, Andrea Favaretto, mostrano che l’intero settore è in continua crescita mettendo alle spalle la pandemia. Favaretto ha presentato l’ultimo report dell’Osservatorio del turismo della provincia di Siena, importante strumento di analisi delle dinamiche e delle tendenze della filiera turistica senese, nato da un progetto di Confcommercio Siena, Confesercenti Siena e Camera di Commercio di Arezzo-Siena con il sostegno della Fondazione Mps.

"Quando si parla di turismo – afferma Favaretto – bisogna capire cosa accade. I dati evidenziano percorsi di riallineamento rispetto al 2019, nel 2021 c’è stato un -69% di arrivi di turisti dal mondo. Adesso invece siamo al -11%". Il trend è di carattere nazionale. Nel 2024 si prevede, per l’Italia, il proseguimento della crescita della domanda turistica che, con 447 milioni di presenze (di cui 214 milioni domestiche e 232,9 straniere), porterebbe a un incremento del +3,6% rispetto al 2023. Una tendenza confermata anche dai dati in provincia di Siena. L’anno scorso nel Senese sono stati registrati 2.308.139 arrivi con una crescita del +11,3% rispetto al 2022. Gli arrivi nelle strutture alberghiere sono stati 1 milione e 125mila e 1 milione e 129mila in quelle extralberghiere. Leggera flessione per gli arrivi italiani, che sono stati 988.452 (-0,8% rispetto al 2022), mentre quelli stranieri sono stati 1 milione e 319mila (+22,6%). Anche per quanto riguarda le presenze italiane (in tutto 2 milioni e 139mila) c’è una contrazione del -1,4%, al contrario di quelle straniere (3.952mila in tutto) che sono in crescita del +14,4. Nella classifica delle presenze straniere spicca il 18,6% rappresentato dagli statunitensi, seguiti dai tedeschi (14,9%), dagli inglesi (7,0%) e dai francesi (6,8%). Sul fronte del sistema ricettive si nota una certa frammentazione: su 2.918 strutture totali (pari al 17% regionale), il 14% sono alberghiere e l’86 % sono extralberghiere. Gli addetti della filiera turistica in provincia di Siena sono 15.584, il 16,2% del totale occupati delle localizzazioni di impresa senesi.

Eleonora Rosi