’I due papi’ doppio appuntamento. Spettacolo diretto da Nicoletti

Secondo giorno di programmazione per ‘I due papi’, da ieri in scena ai Rinnovati. Oggi alle 21 e domani alle 17, lo spettacolo con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, diretto da Giancarlo Nicoletti, torna sul palco per raccontare l’incontro tra Benedetto XVI e l’allora cardinale Jorge Bergoglio, nel periodo in cui Joseph Ratzinger stava maturando la sorprendente decisione di rinunciare alla carica di Vescovo di Roma, con l’intenzione di indicare proprio il più "ecumenico" Bergoglio come suo successore, con il nome di Francesco. Il testo di Anthony McCarten è stato tradotto da Edoardo Erba. Sul palco, insieme a Colangeli e Rigillo nei panni dei due protagonisti, ci saranno anche Anna Teresa Rossini, Ira Fronten e Alessandro Giova. Scene di Alessandro Chiti, costumi di Vincenzo Napolitano e Alessandra Menè. Il disegno luci e fonico è di David Barittoni. Nel 2019 l’omonimo film diretto da Fernando Meirelles e sceneggiato da Anthony McCarten, basato sull’opera teatrale, è stato prodotto da Netflix e interpretato da Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. "Quando ho visto per la prima volta la pellicola di Netflix – racconta il regista Nicoletti – sono rimasto stupito dall’efficacia e della cifra teatrale della scrittura di McCarten. Scoprire, da lì a poco, che il film era tratto da un testo teatrale dello stesso autore è stata una piacevole riconferma della prima impressione. La successiva lettura del testo della commedia mi stupiva nuovamente. Perché il cuore di questo incontro e del dialogo fra Ratzinger e Bergoglio ci riguarda tutti, in quanto uomini, trascendendo dalla dimensione religiosa o spirituale". Oggi pomeriggio il cast incontrerà il pubblico nel foyer dei Rinnovati. L’appuntamento, che come sempre sarà alle 18.30, è un’occasione curata dallo stesso direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli.

Riccardo Bruni