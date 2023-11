I donatori di sangue offrono il Masgalano

Saranno i Gruppi donatori di sangue delle Contrade a offrire il Masgalano per il 2024, che andrà in premio alla miglior comparsa nei due Palii di luglio e agosto. Sarebbero al vaglio cinque bozzetti presentati per la scelta dell’opera che sarà consegnata alla Contrada vincitrice. Quello per il 2023, vinto dalla Contrada della Torre, era stato offerto dagli archivisti delle diciassette consorelle e realizzato dal laboratorio orafo ’Il Galeone’. Già nel 1996 i donatori di sangue delle Contrade avevano offerto il prestigioso riconoscimento: in quell’occasione ad aggiudicarsi il premio fu la Contrada della Civetta. E negli anni molte volte l’offerta è arrivata da gruppi e coordinamenti costituiti dalle Contrade. Per lo straordinario 2018 fu la volta del coordinamento addetti piccoli e giovani delle Contrade (Istrice e Lupa), nel 2014 delle donne delle Contrade (Torre), nel 2013 del comitato economi delle Contrade (Nicchio), nel 2012 delle Società di Contrada (Lupa), nel 2007 degli ex capitani degli anni ’80 (Pantera), nel 1997 dei barbareschi delle Contrade (Istrice), nel 1995 ancora delle donne delle Contrade (Tartuca), nel 1990 del comitato permanente degli economi delle Contrade (Bruco). Senza contare il Comitato Amici del Palio (agosto 1950, luglio e agosto 1955, luglio 1956, luglio 1957, 1978) e il Magistrato delle Contrade (agosto 1951).