I disturbi alimentari in aumento: causa dei social?

I disturbi alimentari sono delle disfunzioni del comportamento alimentare, che danneggiano la nostra salute fisica e mentale. Negli ultimi anni questo fenomeno è in forte crescita. Esistono tre tipi di disturbi alimentari: DCA, conosciuta come anoressia, in cui si evita di assumere cibo; questa comporta problemi muscoloscheletrici, debolezza e problemi di sviluppo fisico.

BULIMIA, che consiste in una voracità patologica nel mangiare, seguita da vomito. Comporta problemi all’apparato sessuale e digerente.

OBESITÀ, malattia che si caratterizza per un accumulo patologico di grasso corporeo, con conseguenze importanti sul sistema cardiovascolare e sulla qualità della vita.

Carlotta Fiasella è una delle tante persone che hanno sofferto di disturbi alimentari, ma ha avuto il coraggio di parlarne sui social. Nata a Genova nel 2001, ha iniziato a soffrire di disturbi alimentari nel 2017 a causa di vari problemi che l’hanno portata a pensare di dover essere molto magra. In una prima fase si sentiva e si vedeva bene con il proprio corpo, in quanto l’organismo compensa con adrenalina la mancanza di cibo; con il tempo il corpo non ha più prodotto quest’ormone ed è caduta in un abisso enorme, arrivando a pesare così 36 kg. Finalmente è riuscita ad uscirne e ne parla sui social; vuole far capire ai suoi fan che una via di uscita in fondo al tunnel esiste, che con l’impegno e la forza di volontà si può sconfiggere la malattia. Una soluzione: parlarne, facendolo con i genitori e con le persone che ci amano, senza vergognarsi; riuscire a parlare, perché non c’è nulla di male a farsi aiutare.