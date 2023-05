I conti di tre anni di pandemia In provincia 123mila contagi Un milione e mezzo di tamponi

Il 27 febbraio 2020 un giovane calciatore della Pianese fu ricoverato in Malattie infettive alle Scotte, con febbre alta: il suo è stato il primo tampone positivo che ha diagnosticato l’arrivo del Covid nella provincia di Siena. D’allora, in tre anni, grazie a test molecolari o antigenici rapidi, sono stati refertati ben 123.015 contagi da Sars Cov-2, nelle sue molteplici varianti e sottovarianti; per far fronte alla pandemia e controllare la diffusione del virus ci siamo sottoposti a quasi 1,5 milioni di test diagnostici, fra drive trough prima e farmacie poi. Attraverso i dati di Asl Toscana Sud Est ripercorriamo la storia della pandemia nel Senese.

Il primo anno, il 2020, siamo stati colti di sorpresa, impreparati, da un virus influenzale sconosciuto, per cui in dieci mesi è stato dovuto inventare un vaccino ex novo. I numeri, di contagi e tamponi, ci sono sembrati enormi, ma il più doveva ancora venire: nel 2020 sono stati effettuati 148.409 tamponi, da cui sono emerse 5.806 positività e 131 contagiati sono poi morti; quell’anno il picco è stato il 13 novembre quando il report giornaliero ha evidenziato 142 casi di positività.

A fine 2020 è arrivato il vaccino (il 27 dicembre il v-day) e il 2021 è stato l’anno di apertura degli hub e l’inizio del percorso verso l’immunizzazione di massa: in quell’anno sono stati 17.308 i contagi, refertati grazie a 687.464 tamponi effettuati. E’ stato l’anno delle prime dosi di vaccino, per una parte della popolazione, non per tutti. E in quell’anno abbiamo contato 243 decessi. Il 29 dicembre 2021 il picco di casi: 377 in un giorno.

Ma è stato il 2022 l’anno più difficile, in termini di casi di positività, sotto l’urto delle nuove contagiosissime varianti, Omicron su tutte, per cui è stato necessario anche aggiornare i vaccini. Nel 2022 da un numero complessivo di tamponi inferiore all’anno precedente, 601.851, sono emerse 97.774 positività; addirittura 2.241 in un solo giorno, il 10 gennaio. E 325 persone sono decedute, al contatto col virus.

Siamo arrivati alla terza e quarta dose di vaccino, le nostre difese si sono alzate e i danni provocati dal virus si sono abbassati. Quest’anno a fine aprile l’Oms ha dichiarato finita la pandemia: il Covid è diventato endemico, circola come tanti altri virus influenzali, soprattutto in inverno, ma non spaventa più. Eppure abbiamo avuto già 2.847 contagiati.

Paola Tomassoni