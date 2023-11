I consiglieri tornano a scuola. Fazzi in cattedra

Il Comune di Siena manda a... scuola i suoi consiglieri, facendoli partecipare a un percorso di formazione per amministratori neoeletti, a cura della Fondazione per la formazione politica e istituzionale ’Alessia Ballini’. Così i consiglieri si sono ritrovati nella sala Maccherini di Palazzo Berlinghieri, per la prima di due giornate di approfondimento su vari aspetti dell’ente. Il primo focus ha visto in cattedra il segretario generale del Comune Giulio Nardi, ma la vera sorpresa è stata la lezione dell’ex assessore al Bilancio, Luciano Fazzi, intervenuto in qualità di revisore contabile e presidente di Ancrel Toscana-Liguria sulla programmazione e la contabilità dei Comuni. Un lieto ritorno salutato con favore da tutto il Comune.