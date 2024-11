I Consigli di frazione alla ‘prova’. Domani mattina arriva PoggiForum

Consigli di frazione alla prova. Per un giorno Poggibonsi sarà capitale dei percorsi di partecipazione. Arriva PoggiForum. in programma domani dalle 10. a cura del Comune insieme ad Anci Toscana nella Sala Conferenze di Accabì in via Giosuè Carducci. Da Cagliari a Bergamo, da Livorno a Reggio Emilia, da Torino a Bologna, da Chiusi a Greve in Chianti: una vetrina di esperienze sul tema. Tutto nell’ambito di Dire e Fare, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana. "Obiettivo, costruire strumenti che consentano ai cittadini di contribuire al governo della città – dice la sindaca Susanna Cenni – in un evento al quale invito i gruppi consiliari, le associazioni, gli amministratori, le persone interessate". "Abbiamo approvato – aggiunge l’assessore Filippo Giomini - un regolamento che ci consentirà di avviare i consigli di frazione di Staggia Senese e di Bellavista e i forum. Intendiamo approfondire le buone pratiche per capire quali percorsi adottare per il futuro di Poggibonsi". Dopo l’apertura della sindaca Cenni, anche nel ruolo di presidente di Anci Toscana, previsti gli interventi di Giampiero Signorini, presidente del Consiglio Comunale di Poggibonsi, e di Simone Gheri, direttore di Anci Toscana. Alle 10.30 "Perché partecipare" con l’assessore Giomini e Ilda Curti dell’Università di Torino. Alle 11 "Come partecipare". Introduce Andrea Zanetti, membro dell’Autorità per la Partecipazione della Regione. Quindi "Esperienze e buone pratiche a confronto" (Coordina Giuditta Giunti, Anci Toscana): Labmet | Laboratorio di Innovazione della Città Metropolitana di Cagliari, con Isabella Ligia (responsabile del progetto Labmet della Città metropolitana di Cagliari; Hamlet | La piattaforma digitale di prossimità, con Giulia Domenichini, assessorato alla Cura della Città del Comune di Reggio Emilia; Le reti di quartiere | Modello di partecipazione attiva e collaborazione, con Claudia Lenzini, assessora alla Partecipazione del Comune di Bergamo; I Laboratori di Quartiere | Spazi di dialogo e collaborazione, con Erika Capasso, delegata alla riforma dei Quartieri del Comune di Bologna; PartecipaLI | Elementi di contatto fra la comunità cittadina e la Pubblica Amministrazione, con Luca Salvetti sindaco di Livorno; Chianti Senza Limiti | Da gruppo informale a consulta giovanile, con Adelin Dan Alixei Consulta Chianti Senza Limiti 2023 e Niccolò Masiero, Consigliere Comunale del Comune di Greve in Chianti; POP UP LAB | La partecipazione per il rilancio dei centri storici, con Gianluca Sonnini sindaco di Chiusi.

Paolo Bartalini