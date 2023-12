"Hidden Partner: Inchiesta su Magnate Kazako a Siena"

Processi del Monte e caso Portanova a parte, la cronaca giudiziaria e le inchieste senesi hanno superato la cinta muraria solo per la vicenda Hidden Partner. Le indagini su un magnate kazako che fa incetta di locali in Piazza del Campo, che ha interessi nel campo del petrolio che spaziano dall’Estonia alla Russia, dagli Emirati al Montenegro, con un onorevole e un presidente camerale tra gli imputati di contorno, hanno suscitato l’interesse nazionale, all’inizio. Ora che siamo in udienza preliminare, dove si prenderanno decisioni se rinviare tutti a giudizio, per reati che vanno dal riciclaggio internazionale all’appropriazione indebita e alla corruzione, oppure ridurre imputati e imputazioni, si capirà cosa resterà dell’inchiesta. Un effetto c’è già stato: Igor Bidilo e Denis Milovidov hanno ceduto diversi locali.