Harlem Sisters of Gospel protagoniste domani al Teatro degli Oscuri

La magia del gospel incanta Torrita di Siena, con le Harlem Sisters of Gospel al Teatro degli Oscuri, domani alle 21.15. Corale femminile interamente composta da artiste provenienti da Harlem (New York), le Harlem Sisters of Gospel sono un concentrato di energia e ispirazione che, attraverso i classici del gospel e la reinterpretazione di brani più recenti, trasmette emozione, coraggio e sentimenti positivi.

Un repertorio straordinario, che include brani intramontabili come Oh Happy Day, When The Saints Go Marching In, Down By The Riverside, Joshua Fit the Battle of Jericho e Swing Low, Sweet Chariot.

Non mancheranno poi successi più recenti, come I Will Follow Him e Joyful, Joyful, resi celebri dal musical Sister Act 2. L’evento sarà uno dei momenti più emozionanti Toscana Gospel Festival, un progetto di Officine della Cultura con la direzione artistica di Andrea Laurenzi e Luca Baldini.