Guida l’auto: non ha preso la patente Indisciplinati al volante, multe salate

Con l’inizio della bella stagione i carabinieri della Compagnia di Montalcino hanno intensificato i controlli lungo le strade che portano ai centri abitati della Val di Merse e dell’Amiata-Val d’Orcia per tenere alta l’attenzione sulla sicurezza. Mercoledì i militari della stazione ilcinese hanno sanzionato due automobilisti per aver violato le norme del codice della strada. Un conducente fermato nella frazione di Sant’Angelo scalo e l’altro fermato nel centro di Montalcino venivano sorpresi ad usare il cellulare mentre si trovavano al volante della propria auto. Giovedì scorso nel comune di Murlo un 35enne, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, è stato fermato dai militari di Murlo alla guida di un’auto senza patente e mai conseguita. L’uomo, che percorreva le strade della località "Fontazzi" di Murlo, è stato denunciato in stato di libertà alla procura presso il Tribunale di Siena per violazioni al ’Codice Antimafia’. Inoltre, il veicolo privo della prevista copertura assicurativa obbligatoria è stato sequestrato e nei confronti del conducente è stata contestata anche una ’salata’ sanzione amministrativa pecuniaria. Sabato notte, invece, ad Abbadia San Salvatore, i militari della locale Tenenza insospettiti da un’utilitaria con a bordo una coppia, nel corso del controllo dell’auto hanno proceduto a segnalare il conducente alla prefettura di Siena, perché trovato in possesso di una dose di eroina. E veniva sanzionato perché si trovava alla guida senza patente e senza la necessaria copertura assicurativa. Mentre, il passeggero risultato irregolare sul territorio nazionale, veniva segnalato alla competente autorità.