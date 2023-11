Gringolts ai Rozzi con il Quartetto. Allievi a Cuba

Un grande appuntamento con i capolavori di Mozart, con un quintetto di interpreti straordinari che suonerà strumenti d’epoca, per restituire al pubblico un’emozione ancora più intensa. Venerdì 1° dicembre al Teatro dei Rozzi, il sipario si alzerà alle 21 sul Gringolts Quartet composto da Ilya Gringolts (violino), Anahit Kurtikyan (violino), Silvia Simionescu (viola) Claudius Herrmann (violoncello) che si esibirà insieme a Lily Francis (viola). Il programma prevede l’esecuzione integrale del Quintetto n. 1 in si bemolle maggiore K 174, Quintetto n. 2 in do minore K 406 e Quintetto n. 3 in do maggiore K 515. Rinviato al 7 dicembre l’incontro previsto inizialmente per domani che concluderà la rassegna ‘Incontri in Biblioteca’. L’orario resta alle 17 e la cornice quella di Palazzo Chigi Saracini, per parlare di ‘Forme dell’addio. L’ultimo Gustav Mahler’.

Nel frattempo, l’Accademia Chigiana è sbarcata ai Caraibi, con i suoi giovani allievi che partecipano al progetto Giovani Talenti Italiani nel Mondo. A L’Avana, nell’ambito della V edizione del Festival Habana Clásica, si è già esibito il Trio Chagall, formato da Lorenzo Nguyen (pianoforte), Edoardo Grieco (violino) e Francesco Massimino (violoncello), mentre Giulia Rimonda suonerà il 1° dicembre in trio, con il pianista e direttore artistico del festival Marcos Madrigal e la cornista Sarah Willis (Berliner Philharmoniker), e poi il 2 dicembre da solista, con l’Orquesta de Cámara Música Eterna diretta da Guido López-Gavilán. "La partecipazione degli allievi chigiani – sottolinea il direttore artistico Nicola Sani – è resa possibile grazie al sostegno e al contributo dell’Ambasciata d’Italia a Cuba. La Chigiana augura il miglior successo ai giovani allievi in terra cubana".

Riccardo Bruni