Grazie alla sfida dei go kart acquistato un cistoscopio

Un nuovo strumento aiuterà i medici della Lilt a scoprire diagnosi e salvare vite. La grande generosità dei senesi, del mondo del Palio e delle Contrade ha permesso al centro di prevenzione di Siena, di dotarsi di un cistoscopio: lo strumento è stato acquistato grazie alle donazioni arrivate durante il Gran Premio dei Go Kart, edizione 2023, svoltosi al kartodromo di Casetta. Dedicato alla memoria ad Andrea Mari. "Grazie alla super organizzazione di Stefano Berrettini, il Gran Premio ha avuto anche quest’anno un grande successo – ha affermato la presidente della Lilt Siena Gaia Tancredi –. Lo strumento servirà per effettuare tanti esami in urologia e in ginecologia. Questo è tra l’altro il momento in cui stiamo promuovendo i tumori maschili, soprattutto della prostata, con una campagna particolare, che vede protagonisti i giocatori del rugby italiano; anche per gli uomini controllarsi periodicamente è un’arma potente per potersi salvare da tante patologie, anche quelle oncologiche". Nelle parole di Stefano Berrettini la soddisfazione di una manifestazione riuscita; di un evento fatto di divertimento, amicizia e solidarietà. "Anche quest’anno la gara è andata molto bene – ha commentato –, c’è stata una grande partecipazione. Anche il tempo ci ha aiutato, regalandoci due giornate di sole. Per me organizzare il Gran Premio e un piacere e un onore. Bello poter ricordare così l’amico Andrea Mari. E per l’edizione 2024 preparatevi a tante sorprese". A spiegare nello specifico l’uso e lo scopo del cistoscopio la dottoressa Desy Nannini. "Si tratta di uno strumento utilizzato per diversi disagi in urologia e in ginecologia – le sue parole –, come calcoli, polipi, piccole lesioni, problemi la cui diagnosi è difficile. Il macchinario è dotato di due sonde, una morbida proprio per la diagnosi, una più rigida per le piccole operazioni. L’esame non è doloroso, è semmai più fastidioso per gli uomini, perché interessa un tratto più lungo; ma viene usato un gel anestetico. Grazie a chi ne ha reso possibile l’acquisto". Presenti, tra gli altri, alla ‘consegna’ del cistoscopio la madre e la sorella di Andrea Mari nonché il vincitore del Gran Premio, Filippo Cini, contradaiolo del Bruco: "Sono stato bravo e fortunato, la coppa ha reso felice mio figlio".

Angela Gorellini