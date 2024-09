Grave incidente sulla Chiantigiana, centauro ferito

Grave incidente della strada nel pomeriggio di ieri sulla regionale 429 chiantigiana, nel comune di Castellina. Ha riportato conseguenze serie un centauro (nella foto, i primi soccorsi ad opera del personale attivo sulle ambulanze inviate dall’emergenza del territorio). L’uomo, che a quanto risulta viaggiava in compagnia di altri tre motociclisti in sella ai rispettivi mezzi a due ruote, per cause in corso di accertamento ad opera dei Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, avrebbe perduto il controllo della moto, subendo, nell’impatto sulla sede stradale, probabilmente varie fratture.

Alcuni residenti della zona - siamo nella località Le Fioraie, a sei chilometri dal centro abitato di Castellina in Chianti - sono accorsi sulla strada principale per sincerarsi dell’accaduto e per allertare i soccorritori giunti poi sul luogo dell’incidente. Da stabilire con precisione, ad opera delle forze dell’ordine, la dinamica dell’episodio e le possibili cause che hanno determinato il fatto, in una strada, di collegamento tra Poggibonsi e Castellina, che presenta come è noto numerosi tornanti, sulla quale transitano anche ciclisti e guidatori di moto, specie nei periodi di vacanza in un’area di considerevole richiamo turistico.

Tutto è avvenuto in una giornata di controesodo, tra le "ordinarie" code e i rallentamenti di veicoli in transito sulle principali arterie, la Siena-Grosseto in particolare per i viaggiatori in direzione della costa tirrenica, così come in parte sulla Siena Bettolle e sull’Autopalio. In una domenica di inizio settembre ancora caratterizzata dalle elevate temperature in atmosfera, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, non sono mancati, quasi per paradosso, i problemi dovuti al vento. Scenari difficilmente prevedibili che hanno richiesto gli interventi da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Siena. Interessata soprattutto la Valdarbia nel circondario di Monteroni e segnatamente la frazione di Lucignano, dove sono caduti rami e piante, sempre nell’arco del pomeriggio di ieri. Di qui l’intervento dei pompieri per rimuovere gli ostacoli e i pericoli. Pompieri che sono intervenuti anche per un cindente fra Colle e Monteriggioni.

Paolo Bartalini