Grave alle Scotte l’anziana investita

Grave incidente in viale della Libertà: una 76enne è stata investita sotto casa, è in prognosi riservata. Il drammatico incidente è accaduto martedì mattina a Chianciano Terme. La donna è stata investita da un’automobile proprio davanti alla sua abitazione. Le cause dell’impatto sono al vaglio della Polizia municipale, intervenuta prontamente sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le condizioni della donna sono apparse da subito gravissime.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è atterrata l’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento d’urgenza al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove la signora è attualmente ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata. L’elisoccorso Pegaso a Chianciano Terme è atterrato nel parco a valle in zona Sant’ Elena, proprio vicino alla zona dell’incidente.

La donna infatti è stata investita da un’auto che viaggiava su viale della Libertà, vicino all’incrocio di Sant’Elena. La 76enne è stata trasportata in codice 3 alle Scotte da Pegaso 2. Sono intervenuti anche l’ambulanza della Misericordia di Sarteano, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena e le forze dell’ordine.

Le autorità stanno ascoltando testimoni e acquisendo eventuali immagini da telecamere di sorveglianza della zona. La comunità di Chianciano Terme, scossa dall’accaduto, esprime vicinanza alla famiglia.

Anna Duchini