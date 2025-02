Grande successo per la ’ Cena dei Bolliti’. Round Table 41 di Siena raccoglie fondi

Come da tradizione, anche quest’anno è andata in scena la tradizionale ’Cena dei Bolliti’ della Round Table 41 di Siena. L’evento si è tenuto nell’Agriturismo Palazzetti a Castelnuovo Berardenga. Il clima era quello delle più spensierate conviviali con soci, ex soci e amici. Parte del ricavato della serata, oltre alle generose donazioni dei presenti, è stato devoluto al service nazionale della Round Table Italia volto a sostenere la scolarizzazione del Nepal: iniziativa che permette di mantenere agli studi dei giovani per un intero anno. Prima dei saluti finali, il presidente della Round Table 41 Siena Leonardo Fedi, ha tenuto a ringraziare i presenti felicitandosi della salute del Club che riesce ad essere attrattivo sia per quanti ne hanno fatto parte, ma usciti per limiti di età, sia per gli altri club senesi (presente anche Alberto Marini, presidente del Rotaract Club di Siena) che per gli aspiranti. La Round Table 41 Siena, Club service locale presente nel territorio senese da oltre trent’anni, e operante a livello nazionale come Round Table Italia, è un’associazione dedicata ai giovani professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura, responsabili in diverse attività lavorative.