Grande successo e folla di turisti per il Capodanno in piazza

San Gimignano si è svegliata un anno più vecchia. Nella notte di San Silvestro tutto come da copione: ha fatto il pieno piazza Duomo. La festa di fine anno era lì, ai piedi delle torri fino a notte inoltrata con un pubblico di valdelsani, turisti italiani e stranieri arrivati per salutare il 2025. Tutti in piazza scatenati con la musica ’disco’ messa in scena con entusiasmo e tanta vivacità dai ragazzi dell’associazione ControCultura con il Comune di San Gimignano. Serata cominciata nel 2024 con la musica dal vivo del gruppo ’James baccano band’ e gli scatenati Dj Kiigho e Ghinoz; applausi per i giochi pirotecnici alla Rocca. "Una festa vera, sana e genuina ideata e realizzata da giovani che amano San Gimignano e la Valdelsa", le parole del sindaco Andrea Marrucci che plaude "all’associazione Controcultura, con il presidente Davide Simone per l’organizzazione e lo sviluppo della serata, per la musica, le luci e le animazioni". "Siamo più di una storia. Siamo un progetto di comunità. Viva San Gimignano. Buon 2025!", l’augurio del sindaco.

Romano Francardelli