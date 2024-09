Gran finale per ’I colori del libro’. Attesi Pappagallo e Venezi

Dalla cucina alla cronaca, passando per la musica e il paesaggio. Sono tanti i temi dei libri e dei loro autori che oggi animeranno la seconda giornata del festival ‘I colori del libro’ di Bagno Vignoni. Dopo gli incontri di ieri, sul palco nel giardino di Piazza del Moretto, e l’anteprima di venerdì con Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione televisiva d’inchiesta Report, il programma di oggi si aprirà con la tradizionale Passeggiata letteraria, che partirà da San Quirico d’Orcia (piazza della Libertà, ingresso Horti Leonini) e insieme a Francesco Mati, Mariella Zoppi e Valentina Pierguidi condurrà i partecipanti fino a Bagno Vignoni, dove alle 15.30 riprenderanno le presentazioni. Ospiti di oggi Silvia Calamandrei che presenta l’indagine di Judith Pabian sulla costruzione della memoria contenuta nel testo ‘Resistenza civile e armata in Val d’Orcia’ (Alieno Editrice), Ugo Sani con ‘Da San Quirico in Osenna a San Quirico d’Orcia’ (Effigi), Massimiliano Bellavista e Paolo Ciampi con ‘In fuga. Pedalando attraverso i secoli: Firenze e il Tour de France’ (I libri di Mompracem – Betti Editrice), Luca Pappagallo con ‘La cucina per tutti di Casa Pappagallo’ (Vallardi), Eraldo Affinati con ‘Le città del mondo’ (Gramma Feltrinelli), Gianfelice Facchetti con ‘Capitani. Miti, esempi, bandiere’ (Piemme), Ernesto Galli della Loggia con ‘Vite italiane’ (Marsilio), Beatrice Venezi con ‘Puccini contro tutti’ e, infine, a chiudere la rassegna, il costituzionalista e scrittore Michele Ainis con ‘Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all’inferno’ (La Nave di Teseo). Durante la giornata si terrà inoltre la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione con librai ed espositori selezionati e provenienti da tutta Italia.

Riccardo Bruni