Graduation Day, conto alla rovescia. Il 15 giugno festa per 800 laureati

Piazza del Campo farà ancora una volta da scenario ial Graduation day dell’Università degli studi, alle 17 di sabato 15 giugno. E’ la festa di laurea dedicata ai dottori e dottoresse che hanno conseguito il titolo nell’ultimo anno accademico; la festa al termine della quale tutti i ragazzi lanciano in aria il ‘tocco’, copricapo divenuto simbolo del traguardo raggiunto. In piazza ci saranno quasi 800 neo-laureati.

"Stiamo ancora lavorando alla logistica – dice il rettore Roberto Di Pietra -. Quest’anno abbiamo 796 studenti laureati prenotati che dobbiamo mettere a sedere e con loro 1.550 accompagnatori. Numeri importanti, l’anno scorso erano circa 600".

In caso di pioggia la cerimonia sarà ospitata all’interno della Cripta di San Francesco. La cerimonia sarà aperta dai saluti del rettore Di Pietra che lancerà il suo messaggio alla comunità accademica e ai laureati. Poi toccherà al sindaco Nicoletta Fabio, che un anno fa al Graduation day fece la sua prima uscita pubblica. Poi interverranno i due ospiti. Il primo, come annunciato dal rettore, sarà Massimiliano Rosolino (foto), campione olimpico e mondiale di nuoto. "Nell’anno delle Olimpiadi di Parigi, volevamo uno sportivo per portare un’esperienza di impegno ai nostri ragazzi, alla vigilia delle competizioni della vita". ha detto Di Pietra. L’altro ospite sarà Gaia Pianigiani, corrispondente del New York Times, che vive a Castellina in Chianti ed è laureata in Lettere a Siena.