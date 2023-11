Gota cotta, successo per il primo Festival

Un Castello così pieno di gente non si era mai visto. Il primo ‘Festival della Gota cotta di Colle’ è stato un successo oltre le più rosee previsioni (alle 17 le preparazioni di oltre 20 ristoratori erano finite, ma la festa è andata avanti stesso fino alle 21): da tutta la Valdelsa, dalla provincia, da tutta la Toscana e anche da fuori regione, un fiume di persone ha raggiunto Colle per assaggiare il suo prodotto gastronomico identitario. "La Gota ha avuto il suo primo giorno di gloria, grazie di cuore a tutti – commenta l’assessore Cristiano Bianchi –. Oltre ad affermare il valore della gota, dei macellai e della nostra grande ristorazione, abbiamo dimostrato che gli eventi importanti in Castello si possono e si devono fare. Anche quando è arrivata la conferma che l’ascensore sarebbe rimasto chiuso, anche di fronte a tante difficoltà, anche quando si è detto che fare qui la prima edizione sarebbe stato rischioso, abbiamo tenuto duro e abbiamo avuto ragione: per un evento unico serve una location unica. E a Colle l’abbiamo".

A. V.