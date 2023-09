Gol di Portanova. Radiocronaca e polemiche

Ha segnato per la Reggiana nella partita di ieri contro la Cremonese il giocatore Manolo Portanova, ma scoppia la polemica sulla radiocronaca di ’Tutto il calcio minuto per minuto’. A sollevare il caso, il senatore Pd Filippo Sensi sui social, riportando le parole ’incriminate’: "Un gol meraviglioso, il primo di Portanova, che ha spaccato la tifoseria con la sua condanna in primo grado per stupro. Un gol davvero meraviglioso che mette a tacere le polemiche anche se poi ricordiamo che tra qualche mese ci sarà l’appello del processo a Firenze per stupro di gruppo". Sensi tuona: "Condannato in primo grado a sei anni di reclusione per stupro di gruppo, la giustizia farà il suo corso. Se questa è, può essere una telecronaca del servizio pubblico".