Gli Uffizi Diffusi a Casole Sabato 13 l’inaugurazione della seconda mostra

Ancora una volta ed alle porte dell’estate tornano gli Uffizi Diffusi a Casole. Al centro congressi Stefano Grassini, sabato 13 maggio alle 11 verrà inaugurata la seconda mostra nata dalla collaborazione tra le Gallerie degli Uffizi e l’Amministrazione comunale. Ospite d’onore: il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Ad annunciarlo è stata l’assessore alla cultura Vittoria Panichi.

Panichi, come nasce il percorso?

"La cultura genera cultura. Questa è l’idea che sta alla base della collaborazione nata tra le Gallerie degli Uffizi ed il Comune di Casole d’Elsa. Per questo a breve verrà inaugurata la seconda mostra degli Uffizi Diffusi a Casole".

Un ringraziamento certamente deve essere fatto agli Uffizi, giusto?

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi mesi e grati nei confronto del direttore Schmidt, per questa prestigiosa opportunità che ci è stata concessa per il secondo anno consecutivo".

La prima occasione ha dimostrato come la cultura ed occasioni di questa tipologia possano rendere attrattiva Casole?

"La prima mostra ha ottenuto grandi risultati sia in termini qualitativi che in termini quantitativi, registrando un record di ingressi al museo e avvicinando visitatori da tutta Italia, che attraverso questa iniziativa hanno potuto conoscere il museo di Casole, luogo in cui è custodita la nostra storia locale".

La cultura, quindi, come un aspetto prioritario…

"Crediamo fermamente nell’importanza di valorizzare e promuovere gli artisti che hanno vissuto nel nostro territorio, che lo hanno reso un centro ricco di arte e cultura, immerso in uno struggente paesaggio, rimasto immutato nel tempo e che è profondamente legato alla loro opera artistica. Non è un caso se ancora oggi molti artisti ed artigiani hanno scelto di vivere a Casole, farne la propria casa ed il luogo in cui svolgere il proprio lavoro". Ci aspettiamo una grande mostra anche in quest’anno?

"Anche quest’anno ci saranno delle sorprese all’interno della mostra, espressione del lavoro di artisti contemporanei provenienti dalla Valdelsa, che sono nate proprio dal dialogo tra la straordinaria opera che arriverà dagli Uffizi e quelle che si trovano all’interno del museo. Sabato 13 maggio sarà un giorno di festa e vi invitiamo a partecipare numerosi".

