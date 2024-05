Gli studenti vanno ’A scuola di soccorso’

Il futuro si scrive in anticipo e parte anche da iniziative in grado di coinvolgere i giovani ed il territorio. Venerdì appuntamento con l’evento ’A scuola di soccorso’ con la Misericordia di Sinalunga, preziosa realtà del territorio che sta portando avanti una raccolta fondi fondamentale per l’acquisto di due ambulanze, trovando il sostegno di tante persone per raggiungere un obiettivo ancora lontano ma non impossibile. L’iniziativa del 24 maggio, dalle 15.30 alle 18.30 al palazzetto dello sport di Sinalunga, a cui parteciperanno attivamente, con la Misericordia, i ragazzi della terza media, prevede una dimostrazione pratica delle manovre di rianimazione sui manichini da esercitazione e l’intervento della Polizia municipale di Sinalunga che parlerà dell’importanza della sicurezza stradale. L’allestimento degli scenari di soccorso sarà invece a cura della Compagnia teatrale ’Bucchero’ di Bettolle che porta in scena spettacoli sempre partecipati. Prevenzione, azione, importanza del volontariato e dei comportamenti saranno al centro di un incontro che, chissà, potrà stimolare qualche giovane a diventare un volontario del domani perché di aiuto e rinforzi se ne sente sempre un bisogno urgente. Intanto continua la raccolta fondi, in molti hanno aperto il loro cuore per aiutare un’associazione fondamentale come la Misericordia di Sinalunga. "La raccolta – spiega la Governatrice, Stefania Magnani – sta procedendo, siamo ancora lontani dall’obiettivo, però sono contenta e penso che riusciremo a comprare almeno un’ambulanza. Le associazioni si stanno dimostrando molto sensibili". E gli eventi continueranno: la Parrocchia San Martino, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza un concerto in Piazza Garibaldi (7 giugno) con Gianni Giannini, Andy Bellotti e Stefano Sani, ingresso gratuito, le offerte saranno donate alla Misericordia e alla Parrocchia per le opere di carità.

Luca Stefanucci