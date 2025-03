Gli scrittori ci salvano la vita ’La malattia dell’ostrica’ e i libri, viaggio familiare nella letteratura

Claudio Morici, attore teatrale, ma anche noto scrittore e video maker, sarà l’nterprete dello spettacolo teatrale ‘La Malattia dell’ostrica’, in scena nella Sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi, giovedì 13 alle 21. Dopo aver studiato decine di biografie per un programma tv sui libri, Claudio ha avuto un’illuminazione: gli scrittori sono tutti matti. Hanno subìto guerre mondiali, miseria, traumi infantili, come minimo un paio di tragici amori non corrisposti. È gente che sta malissimo, parliamoci chiaro. Il problema è che Claudio, scrittore anche lui, ha un figlio di quattro anni che manifesta già velleità autoriali. Che fare? Come comportarsi? Da padre non ha dubbi: vietare l’utilizzo della penna, censurare la poesia. Ma soprattutto contrastare un sistema educativo che obbliga milioni di bambini a studiare la visione della vita di persone che se la sono tolta. Si parla di Pavese imbottito di sedativi in una stanzetta d’albergo. Di Salgari che si è sventrato con un rasoio. Pascoli è morto di cirrosi epatica, quanti lo sanno? Perché ci concentriamo sulla bellezza della perla e nascondiamo ai nostri figli (e spesso a noi stessi) la malattia dell’ostrica che sempre la produce? Attraverso incursioni nella vita dei grandi e delle grandi della letteratura, Claudio troverà un modo per accompagnare suo figlio nella tempestosa età adolescenziale. Ma soprattutto compirà un viaggio a ritroso nella propria "età a rischio", riportando alla memoria come i libri lo abbiano curato. Perché gli scrittori ci salvano la vita.

Appuntamento in collaborazione con l’Associazione La Scintilla. Biglietto intero 12 euro, ridotto under 35 euro 10, studenti 8.