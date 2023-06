"Gli elettori ci hanno dato fiducia Ora è il momento di lavorare e basta"

"Il centrodestra ha vinto le elezioni, perché per la prima volta ha fatto riscoprire ai senesi la possibilità di avere una nuova classe dirigente per un governo forte e coeso". Parola di Michele Capitani (foto), assessore uscente all’Urbanistica e campione di preferenze nella lista di FdI, che da sempre ha creduto nella candidatura di Nicoletta Fabio. "Ho sentito molto il peso e la responsabilità di portare a casa il risultato, che è un regalo a mia mamma (la consigliera comunale Alessandra Bagnoli, scomparsa nel 2020) – spiega –. Ho sempre avuto passione per la politica, avendo iniziato fin da ragazzo, quindi ora vengono fuori tutte le emozioni".

Nel 2018 fu il centrosinistra a perdere le elezioni più che il centrodestra a vincerle. Stavolta invece il vostro successo è evidente.

"Nel 2018 la città era possibilista, infatti Luigi De Mossi vinse al ballottaggio per pochi voti. Stavolta invece la vittoria è stata netta, è stata data fiducia al centrodestra: inizia quindi un periodo di grande responsabilità, è il momento di lavorare. L’indicazione degli elettori è stata chiara: bisogna impegnarsi. Dal 2018 a oggi c’è stata una serie di inciampi, che non devono più ripetersi: ha vinto Nicoletta. Adesso deve comporre la squadra di governo, oltre a prendere contezza degli strumenti organizzativi e dei meccanismi di funzionamento della macchina comunale".

Pur nell’ottica della discontinuità, lei rappresenta il filo conduttore tra i progetti iniziati e quelli da ultimare.

"Quando ho sostituito Francesco Michelotti in Giunta, ho fatto il mio lavoro, nonostante le difficoltà perché trovare la maggioranza nell’esecutivo negli ultimi tempi non era più cosa semplice. Il mio assessorato ha tante cose in ponte, che mi sarebbe dispiaciuto lasciare a metà. Mi riferisco all’attivazione del Piano operativo e alla variante delle Scotte. Non so se avrò ancora la delega, ma chiunque dovesse arrivare, troverà un lavoro avviato sotto tanti aspetti".

La rivedremo nel ruolo di vicesindaco?

"Mi metto a disposizione di Nicoletta. Ritengo infatti di avere già ricevuto molto. Il nuovo sindaco sa di poter contare su di me. In tutto e per tutto".

Cristina Belvedere