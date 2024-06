"Gli anziani, un dono per il futuro". Presentato il vademecum anti-truffe

Stasera alle 16,30 presso il palazzo arcivescovile si terrà l’evento ’Gli anziani, un dono per il futuro dell’umanità’ promosso dall’Arcidiocesi di Siena- Colle Val D’Elsa-Montalcino, dalla diocesi di Montepulciano Chiusi- Pienza, dalla FAP Acli e dalle Acli di Siena. Per tale occasione in collaborazione con la Polizia di Stato verrà presentato il ’Vademecum anti-truffa’ dedicato alla terza età. Introdurranno la giornata Luca Romani, segretario provinciale FAP Acli e Gianluca Scarnicci, portavoce del cardinale Lojudice. Porteramno il loro saluto Rosario Cavallo, presidente nazionale FAP ACLI, Marta Guerrini, presidente provinciale Acli. I relatori e gli interventi della serata affidati al cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di di Montepulciano Chiusi- Pienza, a Ugo Angeloni, questore della provincia di Siena. Seguiranno Marco VianellI, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, Micaela Papi, assessore ai servizi sociali del Comune di Siena, Rosy Bindi, già Ministro della Sanità e presidente Commissione Antimafia, Lidia Borzì, presidente provinciale Acli di Roma.