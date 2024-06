Gli angeli della Polizia stradale. Salvata donna sull’Autopalio

Un episodio a lieto fine e tutto al femminile, quello avvenuto sull’Autopalio dove due giovani poliziotte della stradale in servizio a Siena hanno salvato la vita a una donna di 59 anni, residente a Colle, che procedeva a piedi in direzione nord. È successo nel tratto di raccordo fra i due svincoli colligiani, pochi minuti dopo che la presenza della donna era stata segnalata alla Polstrada da alcuni automobilisti. Rapidamente le due agenti hanno raggiunto la signora, trovandola in forte stato confusionale, ma fortunatamente incolume nonostante i gravi rischi corsi. Le due giovani in divisa, con pazienza, psicologia e grande competenza, l’hanno tranquillizzata e messa al sicuro in attesa dell’arrivo dei sanitari, con l’ambulanza che l’ha poi trasportata all’ospedale di Campostaggia.