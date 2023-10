Glaucoma e visite gratuite nelle piazze. L’Oculistica porta in strada la prevenzione

Avvicinarsi ai cittadini per fare prevenzione sul glaucoma: è l’obiettivo dell’iniziativa dell’Oculistica delle Scotte, diretta dal professor Gian Marco Tosi, che aderisce alla Giornata mondiale della vista, domani, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Siena, IAPB Italia onlus e i gruppi Lions del territorio. Domani gli oculisti dell’Aou Senese saranno a disposizione in alcuni dei luoghi maggiormente frequentati della città per visite gratuite ad accesso libero. Questi gli orari e i luoghi dell’iniziativa: la mattina, dalle 10 alle 12.30, visite oculistiche in piazza San Francesco, nei pressi della facoltà di Economia dell’Università; nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, in piazzale Rosselli, vicino all’Università per Stranieri. "Un piacere mettersi al servizio per uno dei beni più preziosi che abbiamo, la vista – commenta il professor Gian Marco Tosi, direttore di Oculistica -. I settori in cui potevamo dare una mano sono molteplici, abbiamo scelto il glaucoma perché è quello che più si presta da un punto di vista logistico". "La sezione UICI sarà ancora al fianco dell’Oculistica – aggiunge il presidente Massimo Vita -, una collaborazione che viene da lontano e guarda con fiducia al futuro".