’GlamArt 2024’. La bellezza protagonista

GlamArt 2024 - Beauty Artisans protagonista all’Auditorium Stefano Bellaveglia di Cna Siena in un evento straordinario dedicato alla bellezza e alla creatività. "Faccio parte di Cna da quando ho iniziato a lavorare – ha detto Elettra Guideri, presidente del settore Estetica Cna Siena –. Mi piace dire che non ho mai lavorato in vita mia perchè amo quello che faccio e mi diverto mettendo al primo posto il benessere delle mie clienti". GlamArt 2024 è stato molto più di un semplice raduno di esperti del settore, è stato una celebrazione dell’arte del make-up, dell’hairstyling e del tattoo, offrendo opportunità imperdibili non solo ai professionisti, ma anche al pubblico. Di qui le nozze tra creatività e professionalità. I partecipanti hanno potuto assistere a dimostrazioni live di acconciature e make-up professionale, con esperti che hanno mostrato in tempo reale le tecniche più innovative e le ultime tendenze. Un vero e proprio spettacolo.

La giornata è stata anche un’occasione preziosa per ascoltare le storie e i percorsi di chi ha fatto della bellezza una professione. Racconti di passione, dedizione e successo che hanno ispirato i giovani aspiranti professionisti e chiunque desiderasse conoscere più da vicino questo affascinante mondo. Il presidente di Cna Siena Massimo Nocci ha salutato la platea ribadendo la disponibilità di Cna a supportare le imprese del settore e anche le future artigiane dell’Istituto Scolastico Caselli: "Un ringraziamento speciale va proprio al Caselli, che ha partecipato con le studentesse del Corso triennale di Istruzione e Formazione Professionale Operatore del Benessere".

Alcune giovani studentesse hanno contribuito con una loro dimostrazione.