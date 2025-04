Giusy Ferreri in concerto allo stadio

"Non vedo l’ora di essere lì, ci divertiremo un sacco, insieme a musicisti straordinari": Giusy Ferreri sorride, dal video, invitando tutti al suo concerto. ‘Non ti scordar mai di me’, ‘Novembre’, ‘Volevo te’, ‘Ti porto a cena con me’, sono soltanto alcuni dei brani che venerdì 16 maggio, in seno a ‘Fuori dal Giro’, risuoneranno allo stadio Artemio Franchi, a partire dalle 21,30, pronto a riaprire i battenti, per un evento musicale, da tempi immemori. "Un importante messaggio", ha detto l’assessore Lorenzo Lorè.

In attesa dell’approvazione della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo, e quindi di conoscere anche il numero massimo degli ingressi, il palco di Giusy Ferreri dovrebbe essere allestito, sotto San Domenico (per chi frequenta il vecchio Rastrello sotto il settore ospiti) e il prato, che dovrebbe accogliere gli spettatori, dovrebbe essere coperto. Una vita professionale segnata da grandi successi, quella di Giusy Ferreri e anche da importanti collaborazioni, con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Federico Zampaglione, Linda Perry. Esattamente un anno fa l’artista ha presentato il suo nuovo progetto come voce e autrice dei Bloom rock band da lei fondata con i musicisti Roberta Raschellà, Max Zanotti (ex cantante e chitarrista dei Deasonika) e Alessandro Ducoli (che l’accompagneranno anche a Siena), pubblicando il primo singolo ‘E’ la verità, presentato al Concerto del 1° maggio a Roma. Da maggio a settembre 2024 Giusy Ferreri è stata impegnata in un lungo tour che l’ha vista suonare in giro per tutta l’Italia.