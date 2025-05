Giusy Ferreri al ’Franchi’: "Il concerto? Elettrico"

Una Giusy Ferreri in splendida forma sul palco stasera dell’Artemio Franchi di Siena (ore 21 ingresso libero) ospite della città e del Comune per il Giro d’Italia. Lo si comprende dal tono con cui parla: "Sono felice e orgogliosa di partecipare alla stagione estiva di Siena, città che ricordo per un ultimo dell’anno in piazza del Campo (il 2011), ma che soprattutto amo, come del resto tutta la Toscana dove se posso cerco di esserci più volte all’anno possibile!". Questo è il saluto dell’artista, che continua: "Il mio ultimo lavoro discografico solista ’Cortemetraggi’ risale al 2022. Nel frattempo ho dato vita a un progetto rock parallelo, con una band che si chiama Bloom e l’album ’Hangover’".

Insomma, in lei convivono due anime che finiscono per unirsi sul palco. Cosa possiamo aspettarci domani?

"Due ore sicuramente molto elettriche, visto il luogo, il pubblico e anche la band che mi accompagna, anche se amo anche le atmosfere acustiche da sviluppare in altre particolari occasioni. A Siena siamo pronti per ripercorrere molte tappe della mia carriera, con alcune sorprese e riscoperte che sicuramente saranno gradite a chi mi segue da anni, recuperando anche dal primo disco ’Gaetana’ del 2008. Sul palco con me ci saranno Andrea Polidori alla batteria, Gabriele Cannarozzo al basso e moog, Fabiano Pagnozzi alle tastiere e synth, Davide Aru alle chitarre e Mattia Boschi al violoncello e chitarra. Il concerto fa parte del mio nuovo tour estivo e questa è la sesta tappa".

Non si può non notare l’entusiasmo nella sua voce. C’è voglia insomma di esibirsi, contando su un repertorio non solo ’abbondante’, ma ricco di suggestioni e soprattutto di strade musicali diverse.

"Vengo da un lungo tour di 25 date di due anni fa in location particolari e poi dall’incisione di ’Il meglio di te’, brano originale scritto e interpretato per la colonna sonora del film omonimo di Fabrizio Maria Cortese".

Rock & Pop con una sola interprete che ha saputo dare vita a idee musicali apparentemente distanti con nomi come Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione e Bungaro. Ed eccola pronta per il pubblico senese.

Massimo Biliorsi