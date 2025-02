Giustizia sotto i riflettori. Forza Italia fa visita al carcere di Santo Spirito

Forza Italia Toscana prosegue la serie di iniziative tematiche su tutto il territorio regionale con un calendario denso di appuntamenti e soprattutto declinato in maniera capillare su vari ambiti di interesse collettivo. Il mese di febbraio dedicato ai temi della Giustizia e dell’Immigrazione vede anche Siena protagonista con momenti di confronto diretto soprattutto con gli operatori di settore chiamati in prima persona ad affrontare tali argomenti. In quest’ottica una delegazione di Forza Italia presente sul territorio senese nei giorni scorsi ha fatto visita al Questore di Siena, Ugo Angeloni, per attestare la vicinanza al quotidiano operato portato avanti dalla Polizia di Stato. Venerdì invece si è svolto un incontro presso la Casa Circondariale di Siena di Santo Spirito cui hanno preso parte il coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Pallassini, la responsabile Giustizia del coordinamento provinciale di Forza Italia della provincia di Siena, Lucia Marraudino, e il capogruppo in Consiglio provinciale Paolo Salvini (foto). E’ stato un momento in cui è stato possibile confrontarsi con il nuovo direttore Graziano Puija, persona di grande esperienza, sullo stato dei luoghi, sul numero di detenuti e sull’organico della Polizia penitenziaria. "Si è trattato di un proficuo dialogo nel quale è stata evidenziata la centralità della persona e la necessità di un rapporto collaborativo e costruttivo tra istituzioni rimarcando – afferma Forza Italia – la completa disponibilità a un costante confronto e supporto su un tema così sensibile come quello relativo al sistema carcerario".