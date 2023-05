Giuseppe Ciani un viaggio d’arte lungo 60 anni

E’ uscito recentemente per le edizioni Extempora il volume "Cronache di un percorso d’arte (1961-2021)" di Giuseppe Ciani, artista poliedrico attivo nelle arti figurative, nel teatro e nella scrittura, molto conosciuto per il suo impegno di divulgare l’arte non solo fra gli addetti ai lavori, ma specialmente nel mondo giovanile e nelle scuole, dove spesso l’aspetto artistico è trascurato a favore di altri percorsi formativi. Il volume raccoglie la testimonianza di un sessantennio di attività artistica attraverso documenti e pagine di quotidiani e settimanali, che testimoniano l’impegno dell’autore nelle varie espressioni artistiche. "Ho sempre avuto l’intento di insegnare ai giovani di esprimersi attraverso l’arte - afferma Ciani - per questo ho donato a molte scuole mie opere, per abituare l’occhio degli studenti alle varie espressioni artistiche".

Le opere di Ciani esprimono una sintesi di modernità e di tradizione, specialmente attraverso la raffigurazione della vita dell’uomo, immersa nell’ambiente a volte amico, a volte problematico che lo circonda. "Cian i- scrive Piero Torriti - ha unito nella sua pittura un linguaggio sociale, un grido per l’uomo isolato (quindi abbastanza comprensibile come soggetto), a un linguaggio più poetico di forme e di colori". Molti suoi dipinti, come già accennato,sono in mostra permanente nei licei classici di Siena, Colle Val d’Elsa e Montepulciano, oltre che in altre zone d’Italia, come al liceo artistico di Vercelli. Sue opere si trovano in molte strutture pubbliche, come l’Università degli Studi, l’Asl, il comune di Chianciano Terme, il consolato italiano di Bruxelles, La Società Dante Alighieri di Vienna, i comuni di Trequanda, Certaldo, Colle Val d’Elsa, la Misericordia di Siena.

Mario Ciofi