Giurisprudenza affina l’alta formazione del personale della Finanza

Opportunità di formazione post laurea per il personale e in seguito coinvolgimento degli stessi professionisti nella didattica universitaria: in sintesi sono questi i due lati della medaglia della convenzione firmata ieri all’Università fra Dipartimento di Giurisprudenza e Comando regionale Toscana Guardia di Finanza.

Il rettore Roberto Di Pietra e il generale Giuseppe Magliocco, comandante regionale Gdf, hanno sottoscritto il documento che avvia la collaborazione per rafforzare la formazione del personale, con corsi di laurea triennale e specialistica, master di I e II livello e corsi di alta formazione erogati da Giurisprudenza. Presenti alla firma i professori Mario Perini, direttore del dipartimento, Francesco Pistolesi, Filippo Dami, Gian Marco Baccari e con i comandanti provinciali di Siena, Arezzo e Grosseto, Pietro Sorbello, Walter Mazzei e Nicola Piccinni.

Al centro dell’accordo è l’attività didattica e di formazione superiore dedicata al personale della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di consolidare la professionalità dei militari nell’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria con riferimento alle macro-aree di comune interesse. "Rappresenta la base per una più ampia collaborazione - sottolinea il rettore Di Pietra –, che potrà in futuro svilupparsi nell’ambito della formazione erogata dal dipartimento di Studi aziendali e giuridici e coinvolgere anche quello di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche".

"Il consolidamento della professionalità è indispensabile per il corretto svolgimento dei compiti istituzionali affidatici - precisa il Comandante regionale Magliocco –. L’investimento sul capitale umano è per noi essenziale, come lo è favorire le iniziative di welfare che riverberano effetti positivi sul personale e sui loro familiari".