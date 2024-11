Giunti annuncia:: "Fine dei lavori il 15 novembre"

"Allo stato attuale dei cantieri, considerate le lavorazioni rimaste da completare e la volontà dell’impresa affidataria di concludere anticipatamente i lavori, è possibile prevederne l’ultimazione in data 15 novembre". Così l’assessore al Turismo e commercio, Vanna Giunti (foto), nella risposta all’interrogazione dalla consigliera Pd Gabriella Piccinni sull’adeguamento dell’uscita di sicurezza del cinema Nuovo Pendola.

"Asp ci ha comunicato che l’esecuzione delle opere si sta svolgendo con regolarità, senza incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo al fine delle lavorazioni in corso", ha detto Giunti. Secca la replica di Piccinni: "Dopo tre interrogazioni sull’argomento, non potrò dichiararmi soddisfatta finchè il cinema non riprenderà la sua attività".