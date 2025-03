Giubileo, appello delle diocesi: "Servono volontari per l’accoglienza"

In occasione del Giubileo 2025, l’arcidiocesi di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino e la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza lanciano l’appello per la ricerca di volontari per supportare l’accoglienza dei pellegrini che passeranno nelle due diocesi. Sono attese migliaia e migliaia di persone per un evento che vedrà protagonista anche molte chiese della nostra provincia.

Il periodo di maggiore interesse e bisogno sarà comunque dal 22 luglio all’8 agosto prossimi. I volontari saranno coinvolti in diverse attività, come l’accoglienza dei pellegrini, la gestione dei flussi, il supporto logistico e la promozione di iniziative. La partecipazione sarà fondamentale per garantire un’esperienza positiva e sicura per tutti i partecipanti. Chi volesse aderire potrà farlo fino al 15 aprile 2025 scrivendo a: [email protected]

Un’occasione unica per fare un’esperienza di vita ma anche di lavoro di squadra a beneficio del territorio e della comunità.