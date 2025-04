Giro d’Italia, l’abbraccio della città. Cartellone di iniziative per ogni età: "Dopo 39 anni c’è tanta attesa"

Siena è ‘Fuori dal Giro’: l’arrivo in piazza del Campo, domenica 18 maggio, della nona tappa della Corsa Rosa, è un evento eccezionale per la città e il Comune ha voluto accompagnarlo con eventi collaterali che spaziano dalla cultura all’intrattenimento, dall’arte all’enogastronomia, a, naturalmente, lo sport. Momento clou della quattro giorni (gli appuntamenti inizieranno giovedì 15) il concerto, gratuito, di Giusy Ferreri, venerdì 16, allo stadio Franchi. "Da trentanove anni Siena non accoglieva una tappa del Giro d’Italia – spiega l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –: l’attesa era tanta e abbiamo deciso, con la creazione di un apposito comitato e il coinvolgimento di tante realtà del territorio, di organizzare delle iniziative che potessero celebrare al meglio l’evento, offrendo proposte accattivanti a cittadini e turisti. Una possibilità, quella di riabbracciare la Corsa Rosa, avuta grazie ai buoni rapporti con Rcs. Siamo felici di poter vedere di nuovo Siena protagonista: può essere una prova generale per la Strade Bianche". L’arrivo, o il ritorno, dei grandi campioni dei pedali sulle lastre "richiederà un grande sforzo sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista della vigilanza e della sicurezza".

"Dietro all’organizzazione di questo evento di grande portata – sottolinea l’assessore alla mobilità, ai trasporti e alla polizia locale, Enrico Tucci – c’è un lavoro enorme: l’impatto è superiore a qualsiasi altra iniziativa. Non abbiamo timore, ma una tensione positiva, per il suo regolare svolgimento. Qualche disagio potrà esserci, ma la macchina si è già messa in moto da tempo. Con il Giro si è alzato il livello, dopo saremo pronti e temprati non solo all’ordinario, ma anche allo straordinario".

‘Dentro al Giro’… allora: dalle 18 di giovedì 15 alle 24 di sabato 17, alla Lizza, sarà aperto il villaggio ‘Fuori dal Giro’, l’area dedicata al cibo, allo sport e allo street food organizzata da Confartigianato. Il venerdì, oltre al concerto di Giusy Ferreri, dalle 17 alle 20, a palazzo Patrizi, andrà in scena ‘Il settore giovanile secondo Usd 1904’. Il sabato in programma ‘Terre di Siena Ciclo Tour’ e la ‘Pedalata della legalità’ organizzati da Siena Cycling. Dalle 9 alle 13, alla Lizza, spazio al ‘giocociclismo’ dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, grazie al Pedale Senese (evento gratuito). Spazio anche alla Coppa Meneghelli, per gli juniores professionisti, organizzata da Eroica Siena. Il cortile del Rettorato ospiterà ‘L’arte e il ciclismo nelle Terre di Siena.

Presentazione della mostra e del percorso museale di ateneo’ con il sindaco, Nicoletta Fabio, e il rettore dell’Università, Roberto Di Pietra. Fino alle 24 ‘Notte europea dei musei’, con visite gratuite ai percorsi museali senesi, con degustazione di gin tonic in rosa. La domenica, in piazza Matteotti, ‘Giroland Open Village’, area aperta al pubblico, con le aziende sponsor del Giro d’Italia. Alle 15,30 circa l’arrivo del Giro E in Piazza. Alle 17 circa l’arrivo dei grandi campioni.