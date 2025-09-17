Giro del Lago di Chiusi, già 300 atleti iscritti

Il Giro del Lago di Chiusi ripercorre il suo passato recente, in occasione della 16.ma edizione prevista per domenica prossima. Si sfidano infatti, lungo il periplo del lago, gli ultimi vincitori della corsa toscana che si affaccia sull’Umbria. Al via ci sarà infatti Emanuele Fadda, vincitore lo scorso anno facendo il bis del successo del 2022 e contro di lui si presenterà Andrea Rofena, primo nel 2023. A fare da terzo incomodo Matteo Merluzzo che sempre nel 2023 fu terzo e vuole sicuramente fare meglio. In campo femminile si preannuncia il confronto fra Lorena Piastra e Virginia Leonardi, con un primato stagionale nei 10 km su strada di 35’17”. Saranno sicuramente sfide incertissime, sulla distanza di 18 km intorno al lago, che si potrà fare nella sfida competitiva ma anche con la tecnica del nordic walking, in programma anche la camminata di 16 km intorno al lago di Chiusi e una passeggiata non competitiva di 8 km circa sul sentiero della bonifica. Partenza alle ore 9:30 da località Cabina Lago a Chiusi, vicino al ristorante ’Da Gino’.

Alle 8,30 prenderanno il via le prove non competitive, mentre le premiazioni, che riguarderanno i primi cinque uomini e donne e i vincitori di ogni categoria, inizieranno alle 12.

A una settimana dall’evento, erano già oltre quota 300 gli iscritti alla classicissima senese, ma altri si stanno aggiungendo. Il costo di partecipazione è di 20 euro per la competitiva e il nordic walking, 16 euro per la camminata e 8 per la passeggiata, con chiusura venerdì, altrimenti si potrà provvedere sabato nel centro storico di Chiusi, in Largo Cacioli davanti al Museo Nazionale Etrusco dalle 14:30 alle 18,30 o domenica in zona partenza dalle 7,30 alle 9. Per informazioni: Comitato Organizzatore, https://girolagochiusi.it/