Viale Mazzini, l’urlo dei residenti: "Siamo ostaggi del traffico e non si trovano parcheggi"

Viale Mazzini, strada di vitale importanza per il collegamento tra la città e la prima periferia, che avvicina gli abitanti del centro a ospedale e stazione. Una strada che però quest’anno è stata più volte al centro del dibattito cittadino. In un primo momento per i lavori di restauro del manto stradale che sembravano aver riportato l’attenzione su una delle strade più trafficate della città.

In un secondo momento l’attenzione si è spostata invece su un gruppo di esercenti e abitanti della zona, che chiede più attenzione riguardo alla situazione dell’alta velocità. "Nel mese di giugno molti residenti di Viale Mazzini hanno provveduto ad una raccolta di firme finalizzata alla sensibilizzazione dell’amministrazione comunale su evidenti/macroscopiche situazioni di criticità presenti nella zona e conseguentemente per sollecitare un intervento tempestivo della medesima allo scopo di limitare la velocità lungo il viale (istituzione di una vera e propria ARU)". Una situazione che dunque diventa sempre più difficile da gestire per gli abitanti del Viale Mazzini che addirittura a tratti hanno paura ad attraversare sulle strisce pedonali. Un problema che però, come ci dicono, persiste da tantissimi anni, e che ancora oggi nessuno ha provato a risolvere. Proprio questo della risoluzione del problema è un altro tema caldo, poiché vista la vicinanza alla sede della Pubblica Assistenza e all’Ospedale le ambulanze passano di frequente dal viale, di conseguenza l’installazione dei dissuasori di velocità non può essere effettuata. Dunque la soluzione quale potrebbe essere? I residenti e gli esercenti, chiedono a gran voce l’utilizzo di un autovelox, il quale vedono come unica soluzione per cercare di limitare la velocità delle automobili e delle moto che sfrecciano lungo il Viale. Un’altra polemica riguardante proprio le ambulanze, riguarda l’inquinamento acustico: "Oltre al traffico, le ambulanze che escono dalla sede che inseriscono la sirena immediatamente anche durante le ore notturne, quando nel viale non circola anima viva e la visibilità è ottima".

Dunque una zona che rende difficile la vita ai residenti, anche per la mancanza di un parcheggio per far sostare le proprie auto sotto casa. Anche questa è una delle richieste fatte dalla comunità locale. "Il nostro comune pensa a tutti - continuano - in zona Camollia è stata creata da anni una zona Aru (aree a rilevanza urbanistica), così come nel quartiere di Ravacciano e in altre zone limitrofe al centro. Sono anche stati messi dissuasori stradali, quali deterrenti alla velocità in quasi tutte le zone densamente abitate, si è pensato anche a fare piste ciclabili, ma in Viale Mazzini nulla, dove giorno e notte moto e veicoli sfrecciano incuranti persino delle strisce pedonali e dove i residenti devono girare invano alla ricerca di un parcheggio".

Una richiesta quasi disperata dunque quella che arriva dai residenti di Viale Mazzini che iniziano a trovarsi in netta difficoltà, per una serie di disagi importanti, che in altre zone della città sono stati sistemati. Dunque ora la palla passa in mano al Comune che verrà chiamato nuovamente ad intervenire lungo Viale Mazzini ed a trovare una sistemazione alle problematiche che questo gruppo di abitanti ed esercenti ha raccolto.