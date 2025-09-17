Rinnovati gli organi sociali tra conferme e new entry

L’Assemblea dei Soci del Microcredito di Solidarietà S.p.A., guidata dal Presidente Giorgio Pernici (foto) e dal Direttore Generale Camillo Latto, ha approvato la trasformazione in Impresa Sociale. L’aggiornamento statutario consentirà di rendere l’attività della Società, di cui Banca Monte dei Paschi di Siena è cofondatore con una partecipazione del 40%, pienamente coerente con le disposizioni del Testo unico bancario e della normativa sulle Imprese Sociali, mantenendo come finalità prioritaria l’erogazione di finanziamenti a persone fisiche in condizioni di difficoltà economica e sociale. Tale trasformazione si è resa necessaria per consentire al Microcredito di Solidarietà di continuare nella propria opera di sostegno alle comunità residenti nelle province di Siena, Grosseto, Arezzo e Massa Carrara, indirizzando il proprio impegno verso le persone fisiche e svolgendo in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Assemblea dei Soci ha inoltre provveduto al rinnovo degli organi sociali con la conferma del Presidente Giorgio Pernici e la nomina dei nuovi Consiglieri Luca Della Santina, Umberto Ganfini, Gianni Tiberi e Vittoria Tramonti e dei nuovi Sindaci effettivi Antonella Candelieri e Alberto Landi. Il Presidente Pernici, nel sottolineare la propria soddisfazione per la trasformazione effettuata, tiene a ringraziare i Soci per la riconferma della fiducia, il Direttore Generale e tutti i collaboratori per l’indispensabile supporto fornito.