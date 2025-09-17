"L’aumento dei costi incide sulle fasce deboli. I negozi continuano a chiudere, servono strategie"

"Si tratta di una situazione penalizzante per le famiglie e i consumatori della provincia di Siena. L’aumento dei costi incide soprattutto sulle fasce più deboli e riguarda beni di prima necessità, come alimentari ed energia, cose di cui nessuno può fare a meno" è il commento a caldo del delegato provinciale di Confconsumatori Duccio Panti alla classifica che vede Siena seconda in Italia per velocità di rincari, con l’Inflazione annua di agosto salita al 2,5%, e una media di 649 euro di spese in più nell’arco di un anno per le famiglie senesi. "Non a caso tante persone si rivolgono alla nostra associazione per problemi legati alle forniture di energia, gas, telefonia - spiega Panti -. Ma c’è anche un aumento di famiglie che si rivolgono alla Caritas o alla Croce Rossa per ricevere generi alimentari, perché non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Sempre più persone sono costrette a rinunciare a beni essenziali, ritrovandosi in una sorta di dieta forzata". E’ una fotografia, quella della classifica dell’Unione Nazionale Consumatori, che non sorprende, ma fissa su carta la realtà che tutti viviamo ogni volta che dobbiamo fare la spesa in città. "Quello che colpisce è che Siena abbia fatto un balzo così netto nell’ultimo mese, fino a raggiungere le prime posizioni in classifica. Ma basta guardarsi intorno - spiega Panti -. In città ci sono tantissimi negozi chiusi che non riaprono, soprattutto in vie centrali come via Montanini. Solo in questo mese hanno chiuso tre attività". Una situazione sulla quale il turismo mordi e fuggi non può fare molto e su cui pesano anche i dazi americani. "Gli stessi imprenditori della ristorazione mi hanno segnalato un calo significativo nelle presenze, persino in piazza del Campo - racconta Panti -. A tutto ciò si aggiunge l’aumento dei costi delle materie prime e dei dazi. E c’è anche chi, nella distribuzione, approfitta della situazione per alzare i prezzi". È una catena che si ripercuote sul consumatore finale. "Io mi chiedo spesso che futuro abbia una città che va avanti così. Proprio oggi - racconta Panti -, parlavo con un ristoratore che mi diceva: "Se mancano direttive e incentivi dall’amministrazione, dobbiamo organizzarci da soli". La verità è che servono politiche per favorire il turismo di qualità, la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità economiche. Purtroppo il contesto internazionale peggiora la situazione".

Eleonora Rosi