Tentata rapina in una casa. Aggrediscono una donna per prendergli la collana

di Laura Valdesi

SIENA

Aggredita in casa da un ladro che ha tentato di strapparle la collana, facendola cadere. La donna, che vive a Badesse, è illesa. Enorme però lo spavento. I carabinieri stanno dando la caccia ai malviventi – ad agire sarebbero stati in due – perché episodi come questo provocano grande allarme sociale.

La zona è tranquilla. Residenziale. Non si tratta di un podere isolato, come in Val d’Orcia. I ladri, l’hanno dimostrato con i raid che dall’autunno scorso si sono susseguiti in varie zone della provincia, non hanno più paura di nulla. Neppure della presenza dei proprietari di casa, specie se anziani. Confidano, magari, anche sull’udito che non funziona più come a 20 anni.

La pensionata lunedì sera era sola nell’abitazione. Un appartamento al primo piano di un complesso residenziale. La finestra di camera era aperta, fa ancora caldo. Non sembra neppure di essere a settembre. Forse la tenevano d’occhio, forse avevano fatto qualche ricognizione nella zona. Sono entrati proprio dalla finestra. Si parla al plurale perché, ad agire, sarebbero stati in due anche se la pensionata si è trovata faccia a faccia soltanto con un malvivente. Hanno atteso intorno alle 22, forse qualche minuto dopo, per intrufolarsi nell’abitazione. L’anziana stava guardando la televisione.Non immaginava di essere in compagnia.

Ad attirare la sua attenzione è stato un gattino di cui si prende cura. E’ venuto naturale chiedersi come mai fosse lì in quel momento. Da dove era entrato. In quel momento ha scorto un’ombra dietro alla porta a vetri. E tutto è stato chiaro.

Il ladro ha cominciato ad urlare, forse per cercare di spaventare la pensionata. Il fatto più grave è stato però che, secondo una prima ricostruzione, si è gettato addosso a lei per strapparle la collana d’oro. Non ce l’ha fatta ma la donna è finita in terra. Poteva farsi molto male, fortunatamente è rimasta illesa. Neppure un graffio.

I malviventi si sono dati alla fuga, probabilmente proprio dalla finestra della camera da dove erano entrati. Subito sono accorsi i familiari dell’anziana, allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti per gli accertamenti, si è cercato di capire se fossero stati portati via altri preziosi. Non hanno fatto in tempo ad impossessarsi di molto, stando ad una prima valutazione.

La caccia ai malviventi è scattata subito. Ma non è semplice, anche se quello che ha tentato la rapina era a volto scoperto. Inoltre, sebbene si tratti di una zona residenziale, a quell’ora magari le famiglie si trovano nelle loro abitazioni. E non stanno a guardare chi passa o gironzola in strada. Utili potranno essere invece le telecamere di videosorveglianza di cui il Comune di Monteriggioni è sicuramente ben fornito, compresa la frazione di Badesse. I carabinieri della compagnia di Poggibonsi e della stazione locale faranno l’impossibile per assicurare alla giustizia ladri sempre più senza scrupoli.

Intanto le forze dell’ordine mettono in guardia i cittadini affinché tengano comportamenti accorti, segnalando ogni minimo movimento sospetto. Collaborando, insomma, con le divise.