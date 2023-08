Giraffa, Pantera, Torre e Siena alle urne: votazioni Nell'Aquila per il capitano

Un lungo inverno elettorale, con rinnovi e conferme delle dirigenze a cui si guarda con grande interesse anche per capire se, e nel caso come, potranno incidere sulle future strategie paliesche. C’è chi, vedi la Chiocciola, non ha necessità di andare alle urne perché il capitano Alessandro Maggi e il priore Marco Grandi scadono alla fine del prossimo anno. Anche il Bruco veleggia verso un inverno tranquillo (in attesa di tornare sul tufo a luglio) dopo aver eletto Federico Cappannoli alla guida dello staff Palio e rettore di via del Comune Stefano Donnini. Tutti in scadenza invece nella Giraffa dove verranno nominate due commissioni distinte: entro il 20 settembre quella per la Contrada – priore (attualmente ha svolto tali funzioni il vicario Edoardo Giomi dopo la prematura scomparsa di Raffaello Ginanneschi) e capitano, ruolo ricoperto da Guido Guiggiani – mentre c’è tempo fino al termine di ottobre per la commissione che lavorerà suul rinnovo della società.

L’Aquila andrà invece alle urne soltanto per decidere chi guiderà lo staff Palio per il prossimo biennio. Al timone per dieci anni è stato Marco Lorenzini. Dopo la festa titolare dovrebbe essere formata la commissione. Non scade invece il priore Francesco Squillace. La Pantera, invece sarà chiamata ad un passaggio elettorale a tutto tondo, sia per la Contrada che per la società e il capitano. Come si ricorderà, Franco Ghelardi era stato eletto nel settembre 2022 dopo il passo indietro per motivi personali di Claudio Frati. L’assemblea per le commissioni potrebbe svolgersi il 19 settembre, rispettando i tempi dello Statuto. Una lavorerà per individuare capitano e priore (Paolo Vannuccini termina il suo primo mandato), l’altra per la società. La sensazione è che Stalloreggi intenda dare continuità alle basi poste da Ghelardi, anche alla luce del Palio dell’Assunta. Le commissioni hanno poi 90 giorni di tempo per esporre le liste.

In scadenza nella Torre il mandato biennale del priore Antonio La Marca e quello triennale del capitano Dario Ricci. Da statuto entro il 5 settembre va formata la commissione per gli organismi dirigenti della Contrada e della Società, ha poi 100 giorni di tempo per indire le elezioni. La Commissione elettorale per il capitano deve essere eletta invece entro 25 giorni dalla scadenza del mandato (30 settembre) con la presentazione della relazione Palio al seggio direttivo (non soggetta a votazione).

La.Valde.

(continua)