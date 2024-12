Gioventù Universitaria trionfa alle elezioni studentesche dell'Università di Siena

Gioventù Universitaria vince le elezioni studentesche dell’Università di Siena, confermandosi per la quarta volta consecutiva come prima lista dell’Ateneo con 1012 voti totali. Una tornata elettorale molto contestata questa del 2024, con elezioni prima sospese e poi annullate lo scorso 26 novembre causa "forme di coercizione nell’espressione del voto", come spiegato dallo stesso rettore Roberto Di Pietra in una e-mail alla comunità studentesca.

"A fronte di questo risultato eclatante, Gioventù Universitaria è l’associazione studentesca senese più votata e rappresentativa dell’Ateneo – ha commentato Alberto De Donatis, coordinatore di Gu eletto in Consiglio territoriale studentesco –. Questo testimonia che l’attività di rappresentanza insieme a quelle di natura culturale e sociale che svolge l’associazione sono largamente apprezzate dalla comunità studentesca, che l’ha quindi premiata".

Le elezioni sono state particolarmente tese a seguito di una denuncia arrivata dalla stessa Università: la procura di Siena ha infatti aperto un’indagine a carico di ignoti, per ipotesi di reato di violenza privata continuata. "Pur avendo fatto richiesta di accesso agli atti su quanto accaduto alle scorse elezioni, in qualità di consigliere d’amministrazione, mi è stata temporaneamente negata – ha commentato De Donatis –. A questa opacità, si associa l’apertura delle indagini della procura. Un’attività necessaria, ma anche apprezzata e da noi richiesta per far sì che venga alla luce la verità".

Le votazioni si sono tenute secondo le stesse modalità, cioè quelle del voto online tramite la segreteria d’ateneo e non sono state particolarmente partecipate. Il dato sull’affluenza elettorale segna il 23,05% del totale, con 3.680 votanti e 716 astenuti su 15.968 aventi diritto al voto. Da segnalare l’affluenza al Senato accademico e Consiglio di amministrazione rispettivamente ferma al 18.83% e 17.42%, mentre quella del consiglio studentesco al 19.07%.

"Riconfermiamo il primato in tutti i dipartimenti in cui eravamo prima lista nello scorso mandato – ha detto De Donatis –. Anche sul Comitato per lo sport e sul Consiglio studentesco e per la prima volta abbiamo l’unico seggio riservato agli studenti nel Nucleo di Valutazione". Ancora da assegnare i seggi nei dipartimenti, mentre la prima eletta in Senato con Gu è Serena Allocca, con 418 preferenze, e primo eletto in Cda con Gu è Giuseppe Marano, con 537 preferenze. La presidente dell’associazione vincitrice Virginia Bertolino ha ottenuto il seggio nel Nucleo di valutazione con 722 preferenze.