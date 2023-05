Giovedì l’inaugurazione dell’anno Fisiocritico Lectio di Claudia Bonfio

Giovedì alle 17 si aprirà il 333° anno Fisiocritico. La cerimonia, nell’aula magna dell’Accademia, riprende, dopo tre anni di sospensione dovuta alla pandemia, in presenza e in diretta sul canale YouTube. Il presidente Giuseppe Manganelli nella sua relazione inaugurale darà conto delle novità e delle scelte strategiche. Seguirà la prolusione sul tema ’Viaggio alle origini della cellula’ tenuta dalla ricercatrice senese Claudia Bonfio, ’accademico fisiocritico giovane’, che attualmente svolge attività di ricerca come junior group leader all’Istituto di Scienza e Ingegneria Supramolecolare dell’Università di Strasburgo in Francia.