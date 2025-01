Giovani sentinelle dell’ambiente. Istituto Roncalli: premio in Senato

Giovani sentinelle dell’ambiente. La classe 4 A Relazioni Internazionali dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi ha vinto il concorso sul tema dell’Ambiente promosso dal Senato e dal Ministero dell’Istruzione. Concorso a cui hanno partecipato centinaia di scuole italiane e che la classe del Roncalli si è aggiudicata con un lavoro sul caso Tubone, il discusso progetto che prevede la realizzazione a Colle di una centrale idroelettrica alimentata dall’acqua del fiume Elsa. E così studenti e studentesse, accompagnati dalle prof Silvia Cortigiano (che ha coordinato il lavoro degli studenti) e Francesca Porciani, hanno varcato le porte del Senato, accolti dal presidente Ignazio La Russa, per ritirare il prestigioso premio, assegnato- recita la motivazione- per "l’entusiasmo e la dedizione con cui i ragazzi hanno seguito il percorso formativo volto a far cogliere ai giovani l’importanza dell’esercizio di una cittadinanza consapevole nonché della tutela e della sostenibilità ambientale". La studentessa Camilla Fontanelli ha presentato lo studio al vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. Altre due studentesse, Asia Pampaloni e Federica Signorelli, insieme alla loro insegnante Silvia Cortigiano, hanno mostrato in un video il metodo di lavoro e il percorso seguito nel portare a termine questa vera e propria indagine conoscitiva, frutto di sopralluoghi sull’Elsa, interviste, analisi di documenti.

Il senatore Centinaio al termine ha fatto i complimenti agli studenti "per l’ottimo lavoro svolto: se siete qui, siete i migliori. Non è da tutti giorni essere seduti nell’aula del Senato". "Durante il lavoro, protrattosi per settimane, i ragazzi hanno riflettuto sull’importanza della transizione energetica, da attuare in modo responsabile e sostenibile- raccontano le due insegnanti-. Nell’indagine viene evidenziata l’estrema complessità della questione Tubone e quanto sia difficile conciliare le due posizioni al centro del dibattito: quella di Mak2-Pvg, che propone di sfruttare una fonte rinnovabile come l’acqua per produrre energia elettrica pulita, e quella di chi teme problemi di impatto ambientale per le possibili conseguenze negative sull’ecosistema, sulla fauna ittica, sulla flora, sul patrimonio storico". Classe 4 A Relazioni Internazionali del Roncalli: promossa a pieni voti in educazione ambientale. Promosse a pieni voti anche le sue professoresse.