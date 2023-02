Giotti Victoria vola sul mercato La squadra di Volley sale in vetta

L’azienda valdelsana che le sponsorizza vola sul mercato e loro volano sul parquet. Le ’ragazzine terribili’ della Giotti Victoria Volley Under 14 colpiscono ancora: a Castiglion Fiorentino si sono aggiudicate il titolo di Campioni Territoriali Etruria. Un successo che nasce da lontano, visto che lo scorso anno, si erano aggiudicate il titolo di Campionesse Territoriali e Regionali nella categoria Under 13. Ma vincere di nuovo non è mai facile, ma le Giottine hanno alzato al cielo un nuovo trofeo. Grande il lavoro fatto in questi mesi dal coach Pasquale Colaianni e dal suo staff, che hanno lavorato sugli aspetti fondamentali trattando queste ragazze come una vera ’prima squadra’. Il percorso nella regular season non ha lasciato spazio ai dubbi: nessuna sconfitta, nessun set perso. Ci ha provato Foiano, nella semifinale della Final Four, ma ogni sforzo è stato vano. La finalissima contro Volley Arno Montevarchi è stata dominata dalla Giotti. "Che fossimo una squadra competitiva lo sapevamo – ha detto Giacomo Pucci, ceo della società – ma la vittoria premia una squadra soltanto e niente è mai scontato. Un applauso allo staff, ai genitori e alle bimbe, davvero encomiabili".