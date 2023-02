Doppio appuntamento a Poggibonsi nel Giorno del Ricordo, per onorare la memoria delle vittime delle foibe. Venerdì prossimo alle 11,30 sarà deposta una corona di alloro alla targa commemorativa in via X febbraio, strada di Poggibonsi – traversa di via Sangallo – dedicata al ricordo delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Inoltre mercoledì 15 febbraio alle 18, presso la Sala Set del Politeama, in programma l’incontro di approfondimento voluto da Anpi Poggibonsi, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza senese dell’età contemporanea, sul tema: ‘L’alto Adriatico nel Novecento tra lotta politica e competizione nazionale (1920-1954)’. Una conversazione con Federico Tenca Montini, dottore di ricerca di Storia contemporanea presso le Università di Teramo e Zagabria. L’incontro si svolge con il patrocinio del Comune nell’ambito delle iniziative di area promosse nell’ambito del protocollo d’intesa che riunisce le amministrazioni dell’Alta Valdelsa.