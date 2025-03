Giornate Fai di Primavera. Alla scoperta degli incanti di San Quirico e Vignoni

Domani e domenica torna la 33ª edizione delle Giornate Fai di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fai-Fondo per l’ambiente italiano grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

La delegazione Fai di Siena quest’anno, grazie all’eccezionale disponibilità della famiglia Brunelli, erede della casata Lemmi di Montegabbione, offre ai visitatori la visione di due importanti edifici a San Quirico d’Orcia: il Palazzo Lemmi Cospi Billò e il Convento dei Cappuccini.

Palazzo Lemmi Cospi Billò è un antico Palazzo sito nel cuore di San Quirico d’Orcia di fronte alla Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta, costituito da due edifici, entrambi proprio di fronte alla Collegiata e con un giardino interno realizzato nei secoli per consentire un’area di difesa alle mura castellane di San Quirico d’Orcia che sorgono proprio davanti allo spazio aperto. Il medesimo giardino è sovrastato a sinistra da un alto muraglione ed è dominato da un antico noce e da un cipresso secolare.

Il convento dei Cappuccini di San Quirico d’Orcia, con origini duecentesche come Chiesa, fu fondato ufficialmente nel 1591, con la Chiesa dedicata a San Sebastiano consacrata poi il 18 settembre del 1614 dal vescovo di Pienza, Gioia Dragomanni. Vent’anni fa, la famiglia Brunelli, con un team di professionisti, ha attentamente restaurato il Convento, il suo imponente recinto murario e il giardino di un ettaro mantenendo la storica conformazione, valorizzando le forme architettoniche del passato e sviluppando l’attualità del complesso senza alterare la divisione degli spazi.

Oltre che presso questi due importanti luoghi, i volontari FAI saranno presenti anche nel borgo di Vignoni. Grazie al supporto del Gruppo Trekking Senese, sarà possibile salire esclusivamente a piedi da Bagno Vignoni in un percorso nella natura che verrà svolto dai visitatori in autonomia.

Orario per le visite domani e domenica 23: Palazzo Lemmi Cospi Billò domani 10-12 e 14.30-17 (ultimo ingresso 16.30); domenica 10-12 e 14.30-17 (ultimo ingresso 16.30). Convento dei Cappuccini: sabato 10-12 e 14.30-17 (ultimo ingresso 16.30); domenica 10-12 e 14.30-17 (ultimo ingresso 16.30); Vignoni (divieto di raggiungere il luogo in auto; lunghezza del percorso: 1,7 km; presenza in loco del Gruppo Trekking Senese per supporto e informazioni dalle 10 alle 17.